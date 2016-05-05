Москва, 5 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ не смогли ответить — готово ли ведомство рекомендовать президенту России передать два острова из числа Курильских островов Японии после подписания мирного договора между Россией и Японией. Официальный запрос с этим вопросом ИА REGNUM направило в МИД РФ 13 апреля 2016 года, однако по состоянию на 5 мая 2016 года официальный письменный ответ в соответствии с законом о СМИ РФ в редакцию агентства не поступил.

Anatoly Gruzevich Курильские острова

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Напомним, что 11 апреля министр по делам Окинавы и «северных территорий» Аико Симадзири заявила, что надеется на возвращение Японии четырёх Курильских островов. «Мы твердо намерены продолжать переговоры и хотели бы разрешить проблему принадлежности (островов) и заключить мирный договор», — отметила она.

На 6 мая запланирован визит в РФ премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как подтвердил 4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным будет поднят и вопрос Южных Курил. Однако по его словам, решение не может быть принято быстро: «Тема требует скрупулезной, продолжительной, последовательной работы на экспертном уровне».

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Он подчеркнул, что переговоры президента и японского премьер-министра очень важны, поскольку могут стать началом развития экспертной работы по территориальным вопросам.

Настораживает тот факт, что заявление лишено конкретики — значит ли это, что Москва допускает передачу островов Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного договора?

Спор, в котором точку должен бы поставить мирный договор между Японией и Россией, является стратегически важным. Пойдет ли Россия на компромисс? Ответа на этот вопрос сейчас нет, и Кремль, и МИД РФ говорят о большой значимости переговоров по теме Южных Курил.

Южные Курильские острова остаются под контролем России с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, заявляя, что они были незаконно аннексированы Советским Союзом после войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев в августе 2015 года побывал на о. Итуруп, в Токио выразили недовольство поездкой, а японский премьер Синдзо Абэ заявил о важности решения вопроса о принадлежности «северных территорий» и заключении мирного договора. Спустя несколько дней, в начале сентября 2015 года в интервью «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что в российско-японских переговорах по заключению мирного договора тема о Курильских островах закрыта. «Никакого диалога с Токио «по курильской проблеме» мы не ведем. Этот вопрос решен 70 лет назад: южные Курилы перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат. То, что Япония отказывается признавать эту объективную историческую реальность, достойно сожаления», — заявил тогда Моргулов.

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Он также добавил, что с японской стороной ведутся переговоры по проблеме заключения мирного договора.

3 сентября 2015 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать заявления Моргулова. На вопрос журналиста «Означает ли это изменение позиции Российской Федерации?», она ответила: «Хотела бы всех адресовать к этому интервью по упомянутому Вами вопросу. В нем предельно четко изложена российская позиция, и мне к этому нечего добавить».

На пресс-конференции 26 января 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не считает мирный договор синонимом решения территориального вопроса:

«Есть договоренность между президентом России В. В. Путиным и премьер-министром Японии С. Абэ о том, чтобы среди тех вопросов, которые предстоит решить, обязательно присутствовал вопрос мирного договора. Мы не считаем, что мирный договор — это синоним решения территориальной проблемы. Это шаг, который необходим для того, чтобы отношения между двумя странами были нормальными не только по сути, но и по юридическому оформлению. Напомню, что единственный документ, который был подписан и ратифицирован двумя странами в 1956 г., так называемая Декларация, очень четко ставит подписание мирного договора на первое место вне зависимости от того, как будет и может быть достигнута договоренность в окончательном виде по островам. Там сказано: мирный договор, а затем, возможно, не возвращение, а передача Советским Союзом Японии в качестве жеста доброй воли этих двух южных островов. Повторю, эта Декларация, прежде всего, исходила из главного тезиса: она фиксировала признание Советским Союзом и Японией итогов Второй мировой войны. Без подтверждения этой позиции и признания итогов Второй мировой войны, как они закреплены в Уставе ООН, нам практически невозможно двигаться вперед. Наши японские коллеги знают об этом. По поручению президента России В. В. Путина и премьер-министра Японии мы провели в прошлом году в рамках раунда переговоров по мирному договору специальную дискуссию, посвященную историческим аспектам проблемы мирного договора. В этих исторических аспектах мы должны прийти к какому-то общему выводу. Мы ведь не просим чего-то запредельного, а только одного: чтобы Япония, как и все другие страны, которые подписали и ратифицировали Устав ООН, сказала, что она привержена Уставу ООН во всех его частях, включая статью 107, где говорится, что итоги Второй мировой войны не подлежат пересмотру. Не думаю, что это слишком завышенные требования. Япония ратифицировала этот документ».

При этом он добавил, что Москва готова продолжать вести диалог.

В феврале 2016 года Департамент информации и печати МИД России выразил сожаление в связи с высказываниями японского дипломата Тосихиро Айки по проблеме мирного договора.

«Японский дипломат заявил, в частности, что между Москвой и Токио «не все итоги Второй мировой войны подведены» и требуется урегулировать так называемый территориальный вопрос. Хотели бы в этой связи напомнить, что, подписав 2 сентября 1945 г. Акт о капитуляции, Япония не только признала свое поражение, но и взяла на себя всю полноту ответственности за действия против СССР и других союзных держав в ходе Второй мировой войны. Итоги войны в их территориальном выражении были четко закреплены в Сан-Францисском мирном договоре от 8 сентября 1951 г. Согласно ст. 2 этого документа, Япония отказалась от всех прав, правооснований и претензий на южную часть о. Сахалин и Курильские острова. То, что СССР не подписал Сан-Францисский мирный договор, не оказывает на это обязательство Японии никакого влияния», — отметили в МИД РФ.

12 апреля 2016 года Лавров вновь заявил журналистам:

«Тему мирного договора нельзя сводить к каким-то территориальным вопросам, тем более к территориальным претензиям хотя бы потому, что единственный документ, который был подписан и ратифицирован обеими сторонами — Совместная декларация 1956 г., — гласит, что стороны отказались от каких-либо претензий друг к другу, и ближайшей задачей является подписание мирного договора. Упоминания о том, что на переговорах о мирном договоре будет рассматриваться территориальный вопрос, не существует. Мы напоминаем нашим японским коллегам об истории этого вопроса в контексте итогов Второй мировой войны, а также того, что после войны удавалось сделать Москве и Токио».

Тогда же глава МИД РФ подчеркнул, что Москва хочет ясности с Токио о принадлежности южных Курильских островов: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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