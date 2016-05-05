Ереван, 5 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Армении приняло заключение по законопроекту о признании Нагорно-Карабахской республики (НКР) без осбуждений и выступлений, документ будет направлен в парламент страны.

nkr.am Здание парламента Карабаха

Законопроект «О признании Республики Арцах» составлен оппозиционными депутатами Заруи Постанджян и Грантом Багратяном, на заседании правительства его представил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

В проекте содержатся всего две статьи: «Республика Армения признает Республику Арцах» и «Данный закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования».

«Правительство Армении принятие представленного проекта закона обуславливает результатами обсуждений между Арменией и Арцахом, с учетом дальнейших развитий, в том числе внешних факторов. В то же время сообщаем, что на обсуждении представленного законопроекта в Национальном собрании Республики Армения с сопутствующим докладом выступит заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян», — говорится в письме премьер-министра Овика Абрамяна председателю Национального собрания Галусту Саакяну.

Ереван уже опроверг, что собирается одобрить этот законопроект. «Повестка правительства предполагает одобрение не проекта закона о признании, а заключения правительства. Согласно этому заключению, признание обусловлено дальнейшим развитием ситуации. Если Азербайджан развяжет новую военную агрессию, признание Нагорного Карабаха войдет в повестку», — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Комментируя обсуждение проекта закона о признании независимости Карабаха в правительстве Армении министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля заявил, что не видит причин для паники по поводу инициативы армянских парламентариев обсудить признание Нагорного Карабаха, так как Ереван заверяет, что статус региона не будет определяться в одностороннем порядке.

«Что касается новостей об обсуждении темы признания Нагорного Карабаха: это ведь не Армения обсуждает. Это предложение двух членов парламента. И правительство Армении по их законам, как они всем объяснили, успокаивая страсти, должно подготовить заключение на этот законопроект. Я не стал бы сейчас бить тревогу и паниковать», — сказал Лавров.

Ранее правительство Армении официально независимость Нагорного Карабаха не обсуждало.

По предварительным данным, законопроект будет рассмотрен парламентом на внеочередном заседании 10 мая.