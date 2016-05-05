Москва, 5 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В текущем году последний месяц весны в Московском регионе в целом должен соответствовать климатической норме по средним значениям температуры и количеству осадков, однако при этом жители столицы испытают на себе три волны похолоданий, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. ГУМ

«Преобладающая температура ночью 6…11 градусов, днем 16…21 градус. При похолоданиях температура будет понижаться ночью до −3…−2 градусов, днем до 6…11 градусов», — сообщают синоптики.

В метеослужбе уточняют, что первая волна холода придет в середине первой декады мая, вторая волна — в середине третьей декады и третья — в последние дни месяца.

«В праздничные выходные, 8 и 9 мая, погода будет сухой и теплой. Ночные температуры составят 6…11°, днем будет 20…25°», — уточняют в метеослужбе.

Согласно данным ученых, самым теплым с 1879 года был май в 1897 году — тогда средняя температура месяца составила +17,2 градуса, что выше обычных значений на 4,1 градуса. Самым холодным был май в 1918 году, когда столбик термометра в среднем за месяц показал +6,4 градуса, в то время как значение климатической нормы составляет +13,1 градуса.