Киев, 5 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В Киеве состоялось первое заседание специально созданной рабочей группы при Госкомтелерадио, которая занимается наработкой закона об ограничении доступа российских книг «антиукраинского содержания» на рынок Украины, информирует пресс-служба украинского правительства 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе напоминают, что в составе упомянутой комиссии — издатели, писатели, общественные деятели и эксперты.

Вице-премьер-министр Кабмина Украины Вячеслав Кириленко считает, что самым «действенным и демократичным вариантом» будет введение лицензирования на российскую книжную продукцию.

«В моих планах на протяжении двух недель, то есть в мае, предложить на рассмотрение Кабинета министров законопроект о лицензирование книжной продукции, которая имеет происхождение из страны-агрессора. Если это научные издания, привезенные из России, — то, безусловно, после лицензирования они должны доходить до потребителя. Если это подрывная, антиукраинская и пропагандистская книга, она не должна находиться на полках наших магазинов. Хочу подчеркнуть, что закон о лицензировании не будет распространяться на украинские и иностранные книги, а лишь на те, которые привезены из страны-агрессора», — сказал Кириленко.

Вместе с тем в эфире «Украинского радио» чиновник заявил, что в 2015 году импорт книжной продукции из России на Украину сократился в 4 раза, в 2014 году импорт сократился в 2 раза. По его словам, подобная тенденция касается журналов и других печатных изданий. Однако конкретных цифр Кириленко не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кириленко не исключал введения полного запрета на ввоз на Украину книг из России.

«Российская книга валом продолжает идти через украинскую границу — официально завозится, «в серую» завозится и «в черную» завозится… Есть несколько инициатив — в том числе и относительно полного запрета российских книг… Но есть опасения, что могут и нужные, и политически нейтральные научные издания попасть автоматически под этот запрет», — заявил он в апреле.