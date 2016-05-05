Ульяновск, 5 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк»

По словам врио губернатора Сергей Морозова, на сегодня на государственном уровне большое внимание уделяется вопросам патриотического и гражданского воспитания, а также всему, что связано с историческими и духовными основами Российского государства и народа.

«На протяжении ряда лет в нашем регионе 9 мая проходит целый патриотический марафон. Это акции: «Обелиск», «Ветеран живёт рядом», «Цветы Победы», «Письмо ветерану», «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны», «Лес Победы», «Бессмертный полк» и многие другие. В год 70-летия Победы одним из самых мощных и искренних стал проект «Бессмертный полк», который получил своё развитие и в этом году», — отметил Морозов на встрече с активом патриотических объединений.

«Бессмертный полк» позволяет нам отдать дань уважения тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, сражаясь на фронте, работая в тылу или переживая тяжёлые годы в концлагерях, ощутить себя частью несокрушимой державы и великого русского народа. В этот день несколько поколений наследников Победы с транспарантами с изображением своих отцов и матерей, бабушек и дедушек будут праздновать великую Победу, торжественно проходя по главным улицам городов и посёлков Ульяновской области», — прокомментировала региональный координатор акции, заместитель директора ульяновской гимназии №1 Ольга Ванюшкина.

«В первый раз наш регион присоединился к этому общероссийскому проекту в 2014 году. Тогда она объединила порядка тысячи человек. В прошлом году её участниками стали уже порядка 50 тысяч ульяновцев, из них более десяти тысяч — в областном центре. Надеюсь, что и в этом году к этому движению подключится не меньше неравнодушных людей, и оно даст стимул к изучению школьниками истории России, родного края, а также своей семейной истории», — отметила заместитель председателя областного правительства Екатерина Уба.

Жители региона положительно оценивают подобные акции и заявляют о своём намерении принять в них участие. «В прошлом году, к сожалению, я не смогла принять участие в акции. Но в течение всего года я ждала этого дня, потому что для меня очень важно нести портреты своих дедушки и бабушки, которые прошли всю войну, дойдя до великого Дня Победы. Мой дедушка — Иван Николаевич Портнов был лейтенантом, а бабушка — Мария Федоровна — работала медсестрой в военном госпитале под Ростовом. И сейчас, когда приближается 9 мая, я уверена, что тысячи жителей нашего города все вместе пройдут по главным улицам в память о своих воевавших родственниках», — поделилась своим мнением домохозяйка Ирина Кузнецова

«Я очень много слышал об акции «Бессмертный полк» и в год 70-летия Победы принял в ней участие. В огромной колонне людей ощущалось не просто единство всего народа, но и неимоверная мощь, сила и патриотизм, исходящий даже от самых маленьких детей, которые наравне со взрослыми шли с флажками, портретами, георгиевскими лентами и пели военные песни, — рассказал сотрудник автосервиса Евгений Фендоров. — В моей семье не осталось ни фото, ни каких-то документов о родственниках, воевавших в те годы. Но я точно знаю, что дед воевал и погиб в бою. И пусть у меня не было его портрета, но я шел с памятью о нём и других моих близких, имеющих отношение к великой Победе. И в этом году обязательно пойду вновь вместе со всей семьей».

В рамках акции «Бессмертный полк» любой желающий может пройти в колонне с портретом своего родственника-ветерана Великой Отечественной войны, как оформленным в виде транспаранта, так и с обычной фотографией. В случае отсутствия фотографий можно разместить на транспаранте информацию о годах жизни, звании, наградах.

В Ульяновске шествие начнется в 15:00 от площади 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, через площадь имени В. И. Ленина, по улицам Кузнецова и Гончарова до площади 30-летия Победы. Формирование колонны стартует в 14:30 на бульваре Новый Венец рядом с памятником Богдану Хитрово.