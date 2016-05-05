Волгоград, 5 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Волгоградской области появилось еще одно место памяти погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. Памятный знак теперь есть и в селе Верхняя Бузиновка Клетского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 5 мая, перед открытием мемориального знака начальник полицейского Главка Александр Кравченко вместе с поисковиками отряда «Безымянная высота» почтили минутой молчания память погибших за Родину солдат в кровопролитные 40-е. Затем священнослужитель освятил знак, учащиеся сельской школы и местные жители возложили к нему цветы.

34.mvd.ru Памятный знак в селе Верхняя Бузиновка Клетского района

Главный полицейский региона поблагодарил сотрудников поисковых отрядов за проводимую работу, а школьникам пожелал помнить и чтить воинов, которые ценой нечеловеческих усилий освобождали родную землю от фашистов.

Добавим, что члены поискового отряда «Безымянная высота», существующего уже более 15 лет в ГУ МВД региона, обнаружили за это время более 520 останков без вести пропавших солдат. Останки пятерых неизвестных солдат Красной армии, которые в июне 1942 года погибли, прикрывая отход штабов 184-й и 192-й стрелковой дивизии через реку Лиска, поисковики в погонах обнаружили при проведении «Вахты памяти» на местах боевых сражений в селе Верхняя Бузиновка Клетского района в сентябре 2014 года. Останки солдат были преданы земле, а сейчас на этом месте установлен мемориальный памятник.

Также в ходе «Вахты Памяти-2014» на месте гибели советских воинов был обнаружен солдатский медальон с прощальным письмом, датированным августом 1942 года. Личность солдата пока установить не удалось. На полуистлевшем бланке не сохранилась его фамилия. В ближайшее время медальон будет передан в музей-заповедник «Сталинградская битва».

Добавим, что накануне, 4 мая, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения наград периода Великой Отечественной войны ветеранам и членам их семей. Так, спустя 71 год после Победы награда нашла своего героя. Орден Красного Знамени был передан участнику Великой Отечественной войны Николаю Плотникову. Получить его боец должен был еще в далеком 45-м за подбитый во время боев в Венгрии танк. Однако в канцелярии перепутали отчество, и поэтому орден ветеран получил только сегодня.

Также медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» была вручена участнику Великой Отечественной войны Владимиру Коробову. Удостоверения к наградам погибших героев получили родственники не доживших до наших дней защитников Отечества — красноармейца Павла Кабанова (к ордену Красной Звезды), гвардии лейтенанта Георгия Вяткина (к ордену Отечественной войны II степени), красноармейца Ильи Толмачева (к ордену Отечественной войны II степени).