Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Около 86 кг фруктов из Польши, запрещенных к ввозу на территорию России, было обнаружено и позже уничтожено на Камчатке, сообщает 5 мая «Полуостров Камчатка».

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Груз общим весом 85,8 кг (брутто) был доставлен на полуостров из Приморья на теплоходе «Феско Наварин». Свежие груши из Польши предназначались для ООО «Фруктовый мир», однако сопроводительные документы на партию сельскохозяйственной продукции отсутствовали.

14 апреля текущего года данная продукция, поступившая из Евросоюза, была обнаружена в ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля сотрудниками Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

«Обнаруженная сельскохозяйственная продукция запрещена к ввозу на территорию России Указом Президента Российской Федерации № 560 от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778», — уточняет издание.

22 апреля этого года изъятая партия груш была сожжена в котельной Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории в городе Елизово.