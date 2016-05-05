Чебоксары, 5 мая, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Минприроды России вступилось за особо охраняемые природные территории Чувашии. В федеральном министерстве заявляют, что в результате решений, принятых чувашскими властями в 2015—2016 годах, в регионе были фактически ликвидированы 67 ООПТ регионального значения, что недопустимо. Об этом говорится в письме за подписью директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрия Белановича, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM

Официальный ответ направлен в связи с запросом Молодёжной экологической дружины Чувашии. В письме федеральный чиновник подчёркивает, что в «адрес Минприроды поступает большое количество обращений граждан и организаций с просьбой разобраться в незаконной ликвидации 67 особо охраняемых природных территорий регионального значения в Чувашской Республике».

«Ещё в 2015 году на территории Чувашской Республики существовало более 90 ООПТ регионального значения, а на сегодняшний день их осталось 29 согласно приказу Минприроды от 19.02.2016 №155. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.10.2015 №384 признали утратившими силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.07.2000 №140 «Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики», фактически оно означает ликвидацию 67 ООПТ», — говорится в письме.

Дмитрий Беланович подчёркивает, что «в нарушение действующего законодательства указанное постановление» «на этапе его подготовки не было представлено на рассмотрение в Минприроды России для получения согласования».

«Минприроды России считает недопустимой произошедшую ликвидацию ООПТ. Принимая во внимание общественный резонанс в защиту ООПТ Чувашской Республики, учитывая безусловную ценность и необходимость обеспечения сохранности уникальных природных территорий, Минприроды России направило соответствующее письмо в правительство Чувашской Республики с требованием отменить указанное постановление, восстановив природоохранный статус всех ликвидированных ООПТ», — сообщается в письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации могут оказаться почти 70% особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Соответствующее скандальное решение приняло Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называют это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.

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Поднятая ИА REGNUM тема упразднения ООПТ получила продолжение в виде петиции на сайте change.org, а затем и круглого стола по данной проблеме. Минприроды республики впервые собрало за стол переговоров заинтересованные стороны — руководителей природоохранных и экологических организаций, учёных, охотников, представителей законодательных, надзорных органов и органов местного самоуправления. Эмоциональный фон обсуждения зашкаливал, участники констатировали сложившуюся «удручающую ситуацию» и, вопреки заверениям чиновников о том, что «подоплёки нет», выражали беспокойство о возможном переделе «лакомых участков» на землях ООПТ, внезапно оставшихся без охраны государства. Кем в итоге будут особо охраняться массово упраздненные ООПТ — государством или частным бизнесом — остаётся открытым.