Ростов-на-Дону, 5 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону накануне более 2 тыс. человек прошли с портретами своих родных, не доживших до 71-й годовщины Великой Победы, но приближавших с боевыми товарищами победный май 45-го. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе вуза-организатора 5 мая, в акции «Студенческий Бессмертный полк» приняли участие студенты и преподаватели Донского государственного технического университета, кадеты.

donstu.ru Студенческий Бессмертный полк

Перед тем, как участники акции выстроились в колонну, состоялась церемония возложения цветов к мемориалу, установленному в память студентов и сотрудников вуза, которые погибли от голода, болезней или вражеской пули. Почтили память боевых товарищей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Колонна с портретами освободителей прошла от студенческого парка ДГТУ до площади Гагарина. Здесь, перед главным входом в университет, состоялся праздничный концерт. Вместе с народным артистом России Борисом Галкиным песни военных лет исполняли более 10 тыс. участников акции.

Напомним, что в Ростовской области 9 мая состоится акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие около 50 тыс. человек. С портретами родственников и близких они пройдут от площади Карла Маркса по улице Советской через Театральную площадь и далее — по Большой Садовой.

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