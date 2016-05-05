Москва, 5 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в ходе торгов 5 мая растет к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

По состоянию на 10:39 мск, доллар США подешевел на 70,40 копейки до 65,8250 рубля, евро к этому времени потерял 84,10 копейки и составил 75,58 рубля.

Днем ранее Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю: доллар вырос до 66,1718 рубля (+1,8384 рубля), евро подорожал до 76,0512 рубля (+ 2,7497 рубля).