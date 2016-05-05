Париж, 5 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Авиастроительная компания Airbus начала разработку роботов-гуманоидов, которые могли бы помочь людям при выполнении различных технологических задач, в частности, в работе на авиационной линии сборки, пишет международная деловая газета Financial Times.

50skyshades.com Airbus

Разработку роботов ведут учёные Франции и Японии. В Токио над проектом работают сотрудники лаборатории Joint Robotics Laboratory. Ориентировочно, разработка должна быть завершена в течение четырёх лет, а в работу на предприятиях Airbus человекообразные роботы могут быть включены примерно через 10−15 лет.

Вариант роботов, которые напоминают человека, является удобным для работы. Кроме того, они будут безопасны для человека, потому что смогут останавливаться при столкновении с людьми или прикосновении к ним за счёт многочисленных датчиков. Тем не менее, людей в полной мере гуманоиды заменить не смогут: роботы будут помогать операторам на авиационной линии сборки, но не заменять собой людей. В компании Airbus рассчитывают, что роботы избавят сотрудников от выполнения тяжёлой физической работы.

«Есть вещи, которые не хотят делать рабочие, в таком случае им на выручку придут роботы», — сказал один из участников разработки. Он подчеркнул, что сейчас идёт работа над тем, чтобы доказать промышленную надежность нового изобретения.