Калуга, 5 мая, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Ежегодная патриотическая акция, посвященная предстоящему празднику Дня Победы стартовала сегодня, 5 мая у памятника Подольским курсантам в калужском поселке Детчино, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участниками акции стали члены студенческого координационного совета вузов Калужской области и сотрудники Областного молодежного центра. В ходе мероприятия прошли работы по благоустройству территорий, возложение цветов. Организована встреча с участниками патриотического клуба из Детчино «Красная гвоздика»

Калужский областной молодежный центр Калужанам предложили написать свои пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны на открытках треугольной формы

В течении двух дней 5 и 6 мая в Калуге пройдет городской этап областной акции «Письма Победы». На площадке перед кинотеатром «Центральный», на площади Победы и в сквере Ветеранов на Московской площади волонтеры будут предлагать жителям и гостям областного центра написать свои пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны на открытках треугольной формы. В рамках мероприятия будет проходить акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры раздадут желающим освещенные Георгиевские ленты, символизирующие Победу в Великой Отечественной войне. Письма Победы будут переданы ветеранам 9 мая во время праздничных торжеств.