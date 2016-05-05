Тбилиси, 5 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Грузии требуют запретить вещание целого ряда российских телеканалов. Соответствующее заявление составил и подписал ряд грузинских неправительственных организаций, в основном учрежденных бывшими членами правительства Михаила Саакашвили.

Andrzej Wójtowic Тбилисская телевышка

В список телеканалов, которые правительство Грузии должно немедленно отключить на территории страны, вошли «Первый канал», «РТР-ПЛАНЕТА», «Россия 24», «НТВ Мир», TVCI, «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Петербург 5», «Звезда», «Рен-ТВ» и Russia Today. По мнению авторов заявления, правительство России использует эти телеканалы как инструменты для ведения гибридной войны с Грузией, направленной против суверенитета, европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

«Один из центральных компонентов гибридной войны — ведущаяся против населения Грузии «информационная война», главной целью которой является формирование негативного и нигилистического отношения населения Грузии к Западу и евроатлантическим структурам. Яснее ясного, что российская пропаганда пытается создать в Грузии такой общественный настрой, который позволит ей управлять политическими процессами путем полученного влияния на общественное мнение», — поясняют авторы заявления свое требование.

Введение такого запрета они считают особенно актуальным в преддверии парламентских выборов. «Приближающиеся выборы, и активизация на этих выборах управляемых Россией политических сил делает еще более злободневной стоящую перед нашей страной задачу — защитить государство от российской агрессии в условиях гибридной войны», — говорится в заявлении.

Его авторы объясняют и то, почему в этот список ввели именно эти российские телеканалы. «Трансляцию именно этих каналов запретил Национальный совет по телевещанию Украины после того, как соответствующий анализ показал, что эти каналы на Украине способствовали беспорядкам и противостоянию путем дезинформации. В 2014 году вещание российского канала «Россия 24» также запретила Молдавия», — сказано в заявлении.

Заявление адресовано президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, премьер-министру Георгию Квирикашвили, председателю парламента Давиду Усупашвили и председателю Национальной комиссии по коммуникациям Вахтангу Абашидзе.