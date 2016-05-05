Калуга, 5 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В пяти районах провели мероприятия по благоустройству мест воинских захоронений активисты Общероссийского народного фронта в Калужской областив преддверии Дня Победы, сообщили 5 мая корреспонденту ИА REGNUM в этой организации.

Фото пресс-службы ОНФ в Калужской области

Так, в деревне Абрамовка Боровского района общественники навели порядок на мемориале, где погребены 60 воинов Красной Армии: зацементировали бордюры, покрасили ограду и сделали косметический ремонт памятника.

В деревне Острая Слобода Кировского района представители ОНФ благоустроили могилу летчика старшего лейтенанта Степана Барановского.

«В августе 1943 года, в ходе воздушного боя Степан Григорьевич Барановский уничтожил два немецких самолета, однако и сам был подбит. В течение долгих десятилетий место его падения оставалось неизвестным. Останки героя и его самолета были подняты поисковым отрядом только в 2014 года. Установить его личность удалось по номеру двигателя воздушной машины через запросы в соответствующие архивы. В 2015 года. На этом месте был установлен мемориальный камень и табличка, состоялся митинг, летчику были отданы воинские почести. С тех пор мы взяли обязательство следить за этим местом, держать его в чистоте и порядке», — сказал представитель ОНФ Михаил Калюта.

В районе деревни Городец Юхновского района «фронтовики» навели порядок на военно-мемориальной тропе Русиловский берег: убрали бревна из траншей, откопали засыпанную землянку, благоустроили территорию около могилы советского бойца, где, по мнению военного эксперта национального парка «Угра» Александра Коваленко, захоронен начальник штаба 954-го стрелкового полка, командир разведки Стефан Федорович Хаблов.

В Козельском районе общественники вместе с учащимися школы №4 и Православной гимназии благоустроили три братские могилы. Также активисты ОНФ навели порядок на воинских захоронениях в деревнях Речица и Дубровка в Думиничском районе.

В годы Великой Отечественной войны на территории Калужской области погибли около 240 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего на территории региона находится 587 воинских захоронений.