Барнаул, 5 мая, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Подготовка к шествию «Бессмертный полк» в Барнауле вышла на финишную прямую. Как заявила 5 мая ИА REGNUM руководитель регионального штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Алтайском крае Екатерина Четошникова. Для его участников определены три места сбора: у кинотеатра «Россия», у института культуры на проспекте Ленина и у корпуса Алтайского госуниверситета на пересечении пр. Ленина с ул. Молодежная.

фото Светланы Шаповаловой участники акции «Бессмертный полк» в Барнауле в 2015 году

«Шествовать «Бессмертный полк» будет непосредственно по проспекту Ленина через площадь Советов, а далее — на площадь Сахарова, где будет играть оркестр», — уточнила Четошникова.

По ее оценке, участников шествия будет не менее 30 тысяч.

«Общероссийское народное движение «Бессмертный полк России» — гражданская инициатива тех, кому дорога память о своих героических предках, кто понимает важность сохранения связи поколений. Мы с сыном так же, как и в прежние годы, возьмем фотографии наших героев (я уверена, что для каждого человека его родственник-фронтовик или труженик тыла — это настоящие герои) и пойдем плечом к плечу с однополчанами — потомками тех, кто своим трудом, своей жизнью подарил нам Победу. И мы можем 9 мая пронести портреты своих героев, выразить им бесконечную благодарность за мирное небо и пообещать хранить память об их подвиге в наших сердцах и сердцах наших детей», — рассказала Четошникова о главном смысле акции «Бессмертный полк».

Всех, кому дорога память своей семьи, своей Родины, она приглашает принять в ней участие.