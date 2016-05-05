Таллин, 5 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Из средств государственного бюджета Эстонии в 2017 году дополнительно выделяется 0,6 млн евро на профилактику ВИЧ и для увеличения объема услуг. Об этом ИА REGNUM сегодня, 5 мая, сообщили в канцелярии парламента со ссылкой на председателя комиссии по социальным делам, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Айвара Кокка.

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4 и 5 мая комиссия находится в эпицентре распространения заболевания на территории Эстонии — в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа, где ознакомится с работой учреждений здравоохранения и социальных дел. По итогам поездки будут приняты рекомендации к правительству и целевым учреждениям.

«Поскольку большинство носителей ВИЧ — люди с наркозависимостью, проблема носит комплексный характер и решать ее необходимо при сотрудничестве между семейными врачами, некоммерческими объединениями, Департаментом здоровья, Больничной кассой и Институтом развития здоровья», — отметил Кокк.

Напомним, по статистике департамента здоровья Эстонии, всего в стране около 9300 носителей вируса. По этому показателю на 100 тысяч населения страна заметно опережает другие государства. Основное распространение вируса происходит как среди инфекционных наркоманов (23% по данным 2014 года), так в результате гетеросексуальной связи (более половины всех случаев).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года послы Великобритании, США и Финляндии передали в конституционную комиссию парламента Эстонии обращение, в котором призвали страну признать наличие эпидемии ВИЧ и создать для ее решения специальную парламентскую комиссию.

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