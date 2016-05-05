Махачкала, 5 мая, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Рейды по выявлению должников и отключению их от электросети за большие долги проходят в Дагестане с большим риском для сотрудников «Дагестанской сетевой компании». Так, едва не закончились рукоприкладством рейдовые мероприятия в поселке Тарки в Махачкале, сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

По состоянию на 11 апреля долг только 40 физических лиц — жителей поселка составлял 1 млн 317 тысяч рублей. Но самым злостным неплательщиком в Тарках оказался цех по разделке кур, сумма долга которого составила более 500 тысяч рублей. Энергетики приехали в поселок с тем, чтобы отключить злостного неплательщика от электросети. Однако сделать это оказалось не так просто. Жители микрорайона преградили путь рейдовой бригаде. Хозяин цеха подогнал фургон и преградил доступ энергетиков к опоре ЛЭП. Обстановка накалилась до того, что рукоприкладства удалось избежать только благодаря вмешательству правоохранительных органов.

Следующая попытка отключить от электропитания цех-должник была предпринята энергетиками спустя неделю. На этот раз представители компании выехали в Тарки в сопровождении наряда полиции и сотрудников службы безопасности. В итоге отключение предприятия было все же произведено.

Как отметили в компании, такие случаи хоть и случаются, но все же большинство потребителей оплачивает свои долги добровольно. Так, после направленных предупреждений начали погашать долги такие крупные потребители, как троллейбусное управление Махачкалы, оплатившее три миллиона рублей из имеющейся задолженности в размере семь миллионов рублей. Частично погасила долги и администрация городского рынка №2.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время долг Дагестана за свет превысил уже 17,5 млрд рублей. Только население республики задолжало энергетикам почти два миллиарда рублей.