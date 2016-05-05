Ростов-на-Дону, 5 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Менее, чем через две недели станет известно, какой из женских гандбольных команд России достанется звание чемпиона страны. Действующие чемпионки — ГК «Ростов-Дон» — настроены исключительно на победу. Об этом сообщила левый крайний дружины Яна Лесли Оксана Киселева, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 5 мая.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон» после победы

«Настрой у нас боевой. Другого быть не может, ведь это финал, на кону стоит очень многое. Мы ведем серьезную подготовку. Просматриваем игры, прорабатываем тактические схемы. Понимаем, что это крайне важный матч и настраиваемся должным образом», — отметила ростовчанка.

Напомним, что соперник «Ростов-Дона» в финале российского чемпионата определился на прошлой неделе. В упорной борьбе это право досталось подопечным Евгения Трефилова. Но с «Астраханочкой» играть интереснее, считает Оксана Киселева.

«Мы с «Ладой» в прошлом месяце и так встречались трижды. Обе команды по-своему сильны. «Лада» — молодой и амбициозный клуб, а в «Астраханочке» работает Евгений Трефилов, который всегда гонит свою команду вперед», — сказала игрок.

Добавим, что первая встреча пройдет в Астрахани 12 мая. Ответная игра состоится уже на ростовском паркете 17 мая. Если два матча победителя не выявят, то 18 мая состоится заключительная игра, команда-победительница которой и получит звание чемпиона России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дружина Яна Лесли практически без особого труда попала в финал российского чемпионата, обыграв соперниц из Волгограда. В обоих матчах с ГК «Динамо-Синара» итоговый счет на табло был в пользу ростовчанок.

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