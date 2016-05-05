Казань, 5 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Жители Авиастроительного района города Казани сообщили в экстренные службы о шариках ртути, обнаруженных ими в водопроводной воде, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Татарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Звонок от обеспокоенных граждан поступил в МЧС Казани вечером 4 мая. Хозяева квартиры в доме №17 по улице Чапаева наполнили водой из-под крана чайник и обнаружили в нем шарики жидкого металла.

Приехавшие на место спасатели и полицейские увидели в чайнике не только ртуть, но и мелкие осколки стекла, а в мусорном ведре нашелся разбитый ртутный термометр.

По мнению стражей порядка, ртуть попала в водопроводную воду из-за детской шалости. Пострадавших в результате инцидента нет.

Тем не менее, работники водоканала взяли пробы воды для проведения исследования.