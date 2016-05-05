Калуга, 5 мая, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Калуге 4 мая состоялась встреча руководителей города с ветеранами Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, ветеранов поздравили люди, ежедневно проявляющие о них заботу, невзирая на даты. Со словами благодарности к ветеранам войны обратились глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, начальник управления по работе с населением на территориях Инга Грибанская, работники областного военного комиссариата.

Представители городской власти поздравили ветеранов и участников войны с наступающей 71-й годовщиной Победы, пожелав им здоровья, бодрости и долголетия. «Низким вам поклон, дорогие ветераны, спасибо за спасенный мир, — обратился к фронтовикам глава города Александр Иванов, — Ваши дети, внуки и правнуки будут свято беречь память о вашем жизненном подвиге, о вашей доблести на полях сражений и упорном труде в мирное время, когда вы поднимали из руин наш город и нашу страну!».