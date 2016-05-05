Москва, 5 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В московском метрополитене с помощью звуковой социальной рекламы расскажут о важности здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Соответствующие информационные сообщения будут звучать возле касс, в переходах метро и на эскалаторах, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

В роликах, которые будут звучать до конца 2016 года, жителям Москвы и гостям города расскажут о том, как пройти диспансеризацию, сделать профилактический осмотр и сдать анализы в поликлиниках. Также будут звучать предупреждения о вреде курения и рекомендации по здоровому образу жизни и правильному питанию.

Кроме того, родителям напомнят о важности ограничивать доступ детей к компьютерным играм и играм на планшетах и смартфонах. Родителей призовут внимательнее относиться к здоровью детей, вовремя делать им прививки, следить за их осанкой и освещённостью рабочего стола и детской комнаты.