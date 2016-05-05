Москва, 5 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за торговлю государственными наградами в интернете намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военные ордена

Изменениями в Уголовный кодекс вносятся поправки в статью «Незаконные приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР». Действующие санкции предлагается распространить на интернет-торговлю: штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Согласно данным авторов законопроекта во главе с Сергеем Мироновым, госнаграды существенно разнятся по стоимости, например, орден Красного Знамени предлагают за 12 тыс. рублей, орден Отечественной войны — от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч, медаль «За Отвагу» — от 7 тыс. рублей, а цена на Орден Ленина достигает 1 млн рублей. Даже на популярном и открытом для всех сайте «авито.ру» также продаются ордена и медали, возмущены депутаты.