Жители Лондона выберут нового главу города
Лондон, 5 мая, 2016, 09:45 — ИА Регнум. 5 мая жителям столицы Великобритании предстоит решить, кто из кандидатов сменит Бориса Джонсона на посту градоначальника на следующие 4 года, пишет RT.
Согласно последним прогнозам, 41-летний консерватор Зак Голдсмит и 46-летний лейборист пакистанского происхождения Садик Хан — два основных кандидата на заветный пост.
Один из них является наследником многомиллиардного состояния богатейшей династии бизнесменов и банкиров, другой — сын пакистанских иммигрантов.
Отметим, что консерватор Борис Джонсон в 2015 году был избран в палату общин, в связи с чем принял решение больше не баллотироваться в мэры.
Всего в бюллетени для голосования внесены 12 фамилий претендентов, представляющих почти весь спектр британской политики — от ультраправых до ультралевых.