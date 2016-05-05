Лондон, 5 мая, 2016, 09:45 — ИА Регнум. 5 мая жителям столицы Великобритании предстоит решить, кто из кандидатов сменит Бориса Джонсона на посту градоначальника на следующие 4 года, пишет RT.

Томас Кинкейд. Лондон

Согласно последним прогнозам, 41-летний консерватор Зак Голдсмит и 46-летний лейборист пакистанского происхождения Садик Хан — два основных кандидата на заветный пост.

Один из них является наследником многомиллиардного состояния богатейшей династии бизнесменов и банкиров, другой — сын пакистанских иммигрантов.

Отметим, что консерватор Борис Джонсон в 2015 году был избран в палату общин, в связи с чем принял решение больше не баллотироваться в мэры.

Всего в бюллетени для голосования внесены 12 фамилий претендентов, представляющих почти весь спектр британской политики — от ультраправых до ультралевых.