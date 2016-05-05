Москва, 5 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Парк Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) планируется увеличить на 33 скоростных бесшумных поезда до конца июля. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, на данный момент изготовлено 15 пятивагонных составов «Ласточка», сообщается на портале правительства столицы.

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По словам Ликсутова, в новых составах расширены проходы между сиденьями, предусмотрены USB-порты для зарядки гаджетов и точки доступа к Wi-Fi. Также вагоны оборудовали креплениями для велосипедов и адаптированы для маломобильных пассажиров. Бесшумные поезда могут развивать скорость до 120 км/ч.

«Планируется, что только за первый год своей работы МКЖД перевезёт 75 миллионов человек. А в перспективе вторым кольцом метро смогут пользоваться до 300 миллионов человек в год», — уточняется на портале.

Напомним, пассажирское движение по МКЖД запустят в 2016 году. Как ранее сообщалось на портале мэрии Москвы, осенью планируют оснастить беспроводным интернетом электропоезда кольцевой дороги.