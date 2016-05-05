Оренбург, 5 мая, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен рост числа пострадавших от укусов клещей. На 1 мая в лечебно-профилактические организации 514 человек, в том числе 152 ребенка, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону и добавили, что случаев заражения инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

pixabay.com Клещ

Стоит отметить, что за эпидемический сезон 2015 года (с апреля по октябрь) в Оренбургской области от укусов клещей пострадали 5887 человек, в том числе 1641 ребенок, что на 36% выше аналогичного периода 2014 года (3754 и 1102 соответственно).

Мониторинг зараженности снятых с людей клещей выявил, что переносчиками вируса являлись 1,5% особей, что более чем в два раза меньше чем в 2014 году. В 2015 году зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита у местных жителей.

На территории Оренбургской области семь районов расположены на территории природных очагов клещевого вирусного энцефалита: Шарлыкский, Северный, Абдулинский, Бугурусланский, Оренбургский, Пономаревский, Сакмарский.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что соблюдение мер личной безопасности при нахождении на территории природных очагов инфекции может значительно снизить риск заражения клещевыми инфекциями. Например, лучший способ неспецифической профилактики — предотвращение самого присасывания клеща. Если вы отправились в лес — выбирайте одежду, максимально закрывающую поверхность тела, однотонную, светлого цвета — на ней клеща будет проще заметить. Необходимо надеть рубашку или куртку с застегивающимся воротником и манжетами типа «молния» или «липучка», плотно прилегающими к руке, заправить рубашку в брюки, а брюки в сапоги или носки с плотной резинкой. На голову надевать капюшон или заправлять волосы под косынку, шапку

В случае укуса клеща необходимо доставить его для проведения лабораторного исследования и решения вопроса о необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина.