Бразилиа, 5 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. В Минздраве Бразилии заявили, что с начала эпидемии лихорадки Зика в стране микроцефалия обнаружена у 1 тыс. 271 ребенка, еще в 57 случаях патология оказалась смертельной, заявили 4 мая, сообщает Europe1.

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По официальным данным, к 30 апреля власти зарегистрировали в общей сложности 3 тыс. 580 случаев, где было подозрение на развитие опасной патологии, из которых микроцефалия была обнаружена только в 1 тыс. 271 случае. Также, помимо 57 смертельных случаев, когда причиной смерти послужила микроцефалия — недостаточное развитие черепа и мозга у плода, министерство отмечает, что есть подозрения в том, что от патологии могло скончаться 178 детей.

В министерстве считают, что «большая часть матерей, которые родили детей с микроцефалией, были заражены лихорадкой Зика», однако подтвердить это невозможно.

В начале февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что необходимо изучить связь между лихорадкой Зика и взрывом патологий головного мозга. Также организация признала распространение лихорадки Зика в Южной и Северной Америке чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения.

Как отметил 25 апреля помощник генерального директора ВОЗ Мари-Пол Кини, эпидемия лихорадки Зика «по всей видимости» находится на спаде в Бразилии, по всей видимости, благодаря окончанию лета в Южном полушарии.