Ростов-на-Дону, 5 мая, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В Ростовской области взрывотехники обезвредили 428 снарядов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы были найдены участниками межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм», сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

vk.com/mius_front Снаряды

Опасную находку взорвали в балке неподалёку от хутора Ягодный. Здесь, на шолоховской земле, в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Сражение, получившее название «Еланский плацдарм», проходило в 1942 году.

Напомним, что межрегиональная вахта памяти в Ростовской области началась в конце апреля. В ней принимают участие поисковики из различных регионов и республик, в том числе, Крыма, Мордовии. Поисковые работы продолжатся и по окончании вахты памяти, которая в этом году посвящена 71-й годовщине Великой Победы и завершится 12 мая.

Отметим, что не только поисковики, но и жители области находят боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Накануне в Азовском районе в поле неподалёку от посёлка Красный Сад при проведении полевых работ была обнаружена осколочно-фугасная мина.

Добавим, что уже с начала года число потенциально опасных боеприпасов, найденных на Дону, уже превысило 2 тыс. единиц.