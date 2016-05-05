Москва, 5 мая, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Регионы получат из федерального бюджета 10 млрд рублей за счет средств от взимания платы с транспортных средств разрешенной массой более 12 т на предоставление трансфертов субъектам РФ на решение неотложных задач по восстановлению автодорог и улично-дорожной сети. Такое решение принято по итогам селекторного совещания, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Перечень нуждающихся регионов в первоочередной поддержке определит Минтранс.

По словам главы Минстранса Максима Соколова, это Волгоградская область, Саратовская, Омская, Костромская, Тверская, Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская, Рязанская, Владимирская, Кировская, Самарская области. «И в субъекты, где в целом есть критическое состояние дорог, не только в столицах, — это Республика Алтай, Челябинская область, Калмыкия, Республика Марий Эл. А также адресно в города, где именно, по нашим оценкам, наибольшие проблемы, — это Екатеринбург и Ростов-на-Дону», — перечислил он ранее.

Властям регионов рекомендуется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог применять практику заключения контрактов жизненного цикла, включающих в себя в том числе обязательство подрядной организации по гарантийному сроку безремонтной эксплуатации автомобильной дороги.

Минфин и Минтранс должны будет представить в правительство предложения по расширению направлений использования средств дорожных фондов, в том числе на закупку дорожно-строительной техники и оборудования и другие нужды, связанные с дорожным строительством.