Гатчина, Ленинградская область, 5 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая 2016 года во всех районах Ленинградской области. Как заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM активист движения «Бессмертный полк», глава регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Николай Рубан, в этом году к участию в массовой общественной акции заявилось еще больше число муниципалитетов 47-го региона, чем в предыдущие годы. Так, если в 2015 году в акции «Бессмертный полк» принимало участие 136 сельских и городских поселений из 222 муниципалитетов, то в этом году их число достигнет 180.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк»

«Есть поселения, в которых живет порядка 15 тысяч человек, а в шествии заявились к участию тысяча жителей», — отметил Николай Рубан. Основное количество участников соберут акции в районных центрах Ленинградской области.

Главное областное шествие «Бессмертного полка» пройдет в этом году в Гатчине. В нем вместе с земляками примет участие Александр Дрозденко — глава региона пройдет в строю и пронесет фотографию своего деда-фронтовика. «Подготовка к шествиям идет полным ходом. Помогаем всем с распечаткой фотографий, с древками, волонтеры своими силами вырезают штендеры, — рассказал Николай Рубан. — Многие накануне акции начинают искать информацию о воевавших предках и их фотографии. Недавно к нам обращался петербуржец, чей отец воевал на Синявинских высотах, а похоронен был под Нарвой. Он хотел принять участие в этой акции, но не мог найти его фотографию. Таких случаев множество. Мы помогаем всем, чем можем».

Отметим, что в 2015 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 96 тысяч жителей Ленинградской области. В этом году, по словам Николая Рубана, в связи с увеличением числа заявившихся на акцию муниципалитетов, возрастет и общее количество участников — как ожидается, на 30%. С каждым годом в акции «Бессмертный полк» участвует всё больше молодежи. «Идут, конечно, люди и старшего поколения, и среднего возраста, но с каждым годом к шествиям присоединяется всё большее число людей молодого возраста, — отметил Николай Рубан. — К сожалению, в наше время информационное пространство испещрено многими вещами, которые задают неправильные векторы для молодежи. А «Бессмертный полк» — это именно то движение, благодаря которому молодежь, как в стихотворении Роберта Рождественского, начинает понимать, какой ценой завоевано счастье. Они идут с портретами тех людей, которые погибли ради мирного неба над их головами. Только прочувствовав это, пройдя в строю «Бессмертного полка», мы начинаем осознавать важность того, что сделали наши предки для нас, ныне живущих».

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По словам собеседника ИА REGNUM, ежегодно проводится немало квестов, флешмобов и других мероприятий, которые способствуют привлечению молодежи к патриотическим акциям. Однако шествие «Бессмертного полка» даже в этом ряду стоит особняком. Ведь оно вызывает огромный патриотический всплеск. После завершения акции молодые люди начинают значительно больше интересоваться волонтерскими движениями, вступать в молодежные советы, добровольческие отряды, начинают искать биографии дедов и прадедов.

«Это правильно. Значит, мы задаем верный созидательный тренд в обществе, чего сейчас, действительно, не хватает. Не зря Владимир Владимирович Путин сказал о том, что у нас сейчас не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма. Потому что ничто больше не может так сплотить людей, как восстановление этой памяти, понимание великого подвига нашего народа, и что этот великий подвиг вершился нашими отцами, дедами, прадедами, такими же людьми, как все мы», — подчеркнул Николай Рубан.

Он также обратил внимание на важность акции «Бессмертный полк» на фоне попыток исказить и оболгать историю нашей страны, используя это для достижения политических целей. «Люди всё больше начинают задумываться. Видят, что творится в соседнем государстве, и не хотят того, чтобы у нас было такое же. Видят, что происходит с мышлением молодежи, которая за несколько десятилетий выросла на ложных идеалах. И начинают объединяться, возрождать традиции. Мы уделяем большое внимание привлечению молодежи, потому что это очень важно именно для них. Важно, чтобы им это было интересно, чтобы это не стало последней точкой, а стало отправной точкой, после которой пошло развитие личности по правильному патриотическому пути», — поделился своим мнением активист «Бессмертного полка».

Организаторы акции в Ленобласти надеются, что, несмотря на выборный год, различные политические партии и движения не сделают из важнейшей патриотической акции страны «разменную монету в чьей-то политической игре». «Силами волонтеров будем стараться объяснить таким людям, которые этого не понимают, что это не то место, где нужно махать флагом и выпячивать свою принадлежность к той или иной политической партии или движению», — отметил Николай Рубан.

Акция «Бессмертный полк» в Ленинградской области начнется 9 мая в 15:00.