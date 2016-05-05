Волгоград, 5 мая, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Волгоградской области с начала клещевого сезона нападениям кровососущих насекомых же подверглись более двух сотен жителей региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 5 мая, всего на конец апреля в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратилось 234 человека, из них 79 человек — дети в возрасте до 14 лет.

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В Ведомстве отметили, что, по сравнению с прошлым годом, этот показатель в 4,1 раза выше. Так, за аналогичный период 2015 года к медикам обратились 57 человек, в том числе 19 детей.

Выявлен и первый случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой — он выявлен у жителя Октябрьского района области. Заболевший был госпитализирован в инфекционное отделение больницы 26 апреля. Выяснилось, что клещ укусил его десять дней назад, когда фермер стриг овец в личном хозяйстве. Индивидуальные средства защиты мужчина не использовал.

Всего на конец апреля на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов было зарегистрировано два случая заражения опасным заболеванием. По поводу укусов клещами в медицинские организации обратилось 2402 человека, из них 1013 человек — дети в возрасте до 14 лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Волгоградской области первый случай заражения КГЛ был выявлен у жителя хутора Верхний Гнутовский Чернышковского района.

Справка: Крымская геморрагическая лихорадка — особо опасное природно-очаговое заболевание, регистрируется в Волгоградской области с 2000 года. Источником заражения для человека являются иксодовые клещи. За 16 лет в регионе зарегистрировано 124 случая КГЛ, из них 10 закончились летальным — укушенные слишком поздно обратились за медицинской помощью.

Наибольшее количество больных ежегодно регистрируется в южных районах области. С 2015 года в области эндемичными по КГЛ являются 23 района.