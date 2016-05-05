Москва, 5 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Банк России с 5 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций ОАО АКБ «Мострансбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что «Мострансбанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, что привело к банкротству.

При этом руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

По величине активов «Мострансбанк» занимал 538 место в банковской системе Российской Федерации.