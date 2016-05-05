Москва, 5 мая, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование институтов крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в деятельности хозяйственных обществ, правительство РФ внесло в Госдуму.

ИА REGNUM Госдума

Уточняются критерии, по которым сделка может быть отнесена к числу крупных, и сделок, подпадающих под нормы о крупных сделках.

Также закрепляется уже сложившаяся судебная практика и распространяются правила о согласии на совершение крупных сделок.

Исключается возможность распространения уставом общества режима крупных сделок на другие сделки. В то же время уставом общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия общего собрания участников (акционеров) или совета директоров (наблюдательного совета) на совершение каких-либо сделок, перечисленных в уставе.

Кроме того, законопроектом предусматривается корректировка действующих правил о признании крупной сделки недействительной.

Так, условия признания крупной сделки недействительной приводятся в соответствие с пунктом 1 статьи 1731 Гражданского кодекса: она должна быть совершена в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, либо должно быть доказано, что контрагент знал или заведомо должен был знать о том, что она совершена в отсутствие согласия на ее совершение.

Уточняются критерии квалификации сделки в качестве сделки с заинтересованностью. В частности, для определения круга лиц, сделка с которыми считается сделкой с заинтересованностью, не используется понятие «аффилированные лица», содержание которого служит предметом постоянных споров — законопроектом предлагается использовать понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)», определенные в статье 2 федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Законопроект предполагает отказ от обязательного предварительного согласия на совершение сделки с заинтересованностью. Такое согласие необходимо будет получать только по предложению единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) либо члена ревизионной комиссии.

Документ также определяет круг сделок, не требующих согласия на их совершение по правилам о сделках с заинтересованностью, который в целом совпадает с аналогичными исключениями из режима совершения крупных сделок. При этом предусмотрен ряд исключений.

Законопроектом вводится минимальный порог обладания акциями (долями) для подачи акционером (участником) иска о признании сделки с заинтересованностью недействительной по аналогии с тем, как предлагается это сделать в нормах о крупных сделках.