Москва, 5 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Причиной срыва первого пуска ракеты «Союз 2.1а» с космодрома Восточный стал кабель, который был изготовлен не по конструкторской документации — в нем не было необходимых перемычек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в руководстве «Роскосмоса».

roscosmos.ru Первый запуск ракеты «Союз 2.1а» с космодрома Восточный

Несоответствие кабеля документации выявила госкомиссия по расследованию причин сбоя. По словам источника, это выявили и утвердили в НПО автоматики имени академика Семихатова. Виновным в сбое может стать руководство екатеринбургского НПОА и те, кто отвечал за полноту методики испытаний наземной системы управления на космодроме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый исторический пуск с нового космодрома «Восточный» в Амурской области не обошелся без проблем. Первоначально запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна была вывести три спутника на околоземную орбиту (среди них — SamSat-218D), был запланирован на 27 апреля.

В назначенный день ракета не смогла стартовать из-за сбоя автоматики: кабель, по которому должен был пройти сигнал о заправке топливных баков, оказался неисправен. Старт успешно состоялся 28 апреля.