Москва, 5 мая, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Жители России смогут наблюдать максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды (Майские Аквариды) поздним вечером 5 мая. Источник метеорного потока находится в созвездии Водолея, расположенном в настоящее время в восточной части звёздного неба, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

fourwardwrcc.org Майские Аквариды

В планетарии пояснили, что в созвездии Водолея находится радиант Эта-Акварид, и поток достигнет своего максимума сегодня, 5 мая, в 23:00 мск. Ожидается, что плотность метеорного потока достигнет 40 метеоров в час.

Отмечается, что Луна не помешает наблюдению, потому что её фаза близка к новолунию. Чтобы наблюдение было наиболее продуктивным, следует проводить его за пределами города, чтобы свести к минимуму освещение. После окончания максимума Эта-Аквариды можно будет наблюдать в течение всего месяца, хотя поток будет постепенно сходить на нет.

Напомним, что поток Эта-Аквариды связан с кометой Галлея. Наблюдается с конца апреля по начало мая каждый год с пиком активности 6 мая.