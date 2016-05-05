Ростов-на-Дону, 5 мая, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Лидеры молодежных объединений, победители олимпиад, отличники учебы из 23 городов воинской славы встретились в Ростове-на-Дону. Для «Наследников Воинской славы» в преддверии Дня Победы был организован патриотический форум. Как проинформировали ИА REGNUM в городской администрации 5 мая, в рамках молодежного съезда был проведен автопробег.

rostov-gorod.ru Акция «Наследники Воинской славы»

Форум, который объединил старшеклассников из городов воинской славы, состоялся впервые. Он собрал молодежь из Анапы, Архангельска, Белгорода, Воронежа, Выборга, Курска, Петрозаводска и других городов. «Наследники Воинской славы» могли не только пообщаться, обменяться полезной информацией, наладить контакты друг с другом.

Вместе ребята провели акцию, посвященную 71-й годовщине Великой Победы. В честь приближающегося праздника флаги городов воинской славы развевали накануне юные участники автопробега. Колонна из 45 машин — символ единства участников форума — отправилась в путь по транспортным артериям донской столицы. Завершили автопробег торжественной церемонией возложения цветов к стеле «Город воинской славы», установленной на проспекте Шолохова перед зданием ростовского аэропорта.

Затем участники молодежного съезда побывали на Аллее Славы, которая была заложена 1 апреля. Здесь старшеклассники оставили по горстке земли, привезенной с братских могил городов воинской славы.

В рамках форума состоялось заседание участников съезда. Единогласно было решено создать молодежный совет Союза городов воинской славы, а его председателем назначить жительницу Курска Анну Ровенкову. Также была принята резолюция форума. В частности, в ней говорится о готовности участников патриотического съезда объединить все молодежные общественные и патриотические организации городов воинской славы, проводить фестивали, конференции, развивать новые проекты.

Посол от города воинской славы Ростова-на-Дону художник Никас Сафронов отметил, что от таких патриотических съездов «зависит продолжение славных традиций Отечества, будущее нашего государства». Добавим, что была выбрана площадка для проведения второго молодежного съезда. Следующий патриотический форум «Наследники Воинской славы» примет Курск.