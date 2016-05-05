Пекин, 5 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В Китае родители мальчика, который появился на свет с 15 пальцами на руках и 16 — на ногах, собирают через интернет деньги на операцию, сообщает CNN.

knowgazine.com Китайский мальчик с лишними пальцами на руках и ногах

Чтобы удалить ребенку лишние пальцы рук и ног, родителям необходимо собрать более $30 тыс. Помимо ампутации, врачам предстоит сделать сложную операцию — создать заново большие пальцы, которых нет у ребенка.

Мать мальчика по имени Хонг Хонг также страдает полидактилией (многопалостью), у нее по шесть пальцев на руках и ногах.

«Рекорд» полидактильности принадлежит мальчику, родившемуся в Индии. У Акшата Саксена в общей сложности 34 пальца — по 7 пальцев на руках и по 10 пальцев на ногах.