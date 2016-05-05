Пекин, 5 мая, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Центральный военный совет КНР проведет первую антикоррупционную инспекцию в соединениях НОАК. Руководство главного военного органа страны не сообщило какие формирования будут инспектированы, отметив лишь, что «все выявленные нарушители дисциплины понесут заслуженное наказание».

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В целях проведения антикоррупционной проверки среди офицеров НОАК были созданы рабочие группы, специалисты которых прошли специальную подготовку, пишет «Чжунго синьвэнь».

Ожидается, что антикоррупционная проверка займет около 4 недель. Все полученные данные будут проанализированы, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении нарушивших закон офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на заседании Центрального военного совета КНР, состоявшемся 11 января в Пекине, генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин объявил о структурных изменениях в высших органах Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Для инспектирования работы офицеров НОАК сформирована дисциплинарная инспекция, главной задачей которой является борьба с коррупцией в армии.