Вашингтон, 5 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Если Запад не смог предотвратить в Польше и Венгрии — странах, глубоко интегрированных в НАТО и ЕС, — приход к власти нелиберальных сил, добившихся мест на политической арене не через насилие, но выигравших в демократической гонке на свободных и честных выборах, почему на Западе думают, что смогут справиться с либерализированной Россией? На основе опросов общественного мнения и анализа тенденций в регионе Казушиге Кобаяши приводит в статье для National Interest три возможных сценария того, как в России изменится ситуация, если позволить демократическим силам править в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В рамках первого сценария, как отмечает автор, после «свободных и честных» выборов в стране должна устояться многопартийная система. Как показывает опыт стран ЕС, честные и свободные выборы, особенно в условиях сложной экономической ситуации, могут поспособствовать приходу к власти нелиберальных сил. Одним из таких примеров автор считает сокрушительную победу Коммунистической партии Молдовы в 2001 году. В либерализированной политическом пространстве России Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) — наследник КПСС — будет иметь неплохой шанс стать значительной политической силой.

Так, несмотря на внушительную антикоммунистическую пропаганду первого президента России Бориса Ельцина, КПРФ победила на выборах 1995 и 1999 годов, став правящей партии в Государственной думе, и политические реалии с тех пор в России не изменились. По данным «Левада-центра», 40% граждан страны выступает за восстановление «советской политической системы» — и с ухудшением экономической ситуации все больше граждан России будет выступать за эту систему.

Поэтому, отмечает автор, Западу не следует забывать, что хотя президент России Владимир Путин и считается врагом номер один Запада, он всё же «сдерживает коммунистов в современной политике России». Конечно, возврат коммунистов к власти демократическим путем не неизбежен, а для предотвращения «советского воссоединения» можно принять ряд мер. В частности, автор приводит пример «постреволюционной» Украины, где режим Порошенко ввел закон о люстрациях, по которому незаконной считается деятельность Коммунистической партии и её сторонников.

И если в России восторжествует либерализация, сможет ли, как выражается Кобаяши, Запад сказать гражданам России, что они «вольны» выбирать любого, кроме «путинистов, коммунистов, националистов, царистов, консерваторов» и так далее?

Пока Запад не хочет признавать, что «свободные и честные» выборы играют лишь на руку антилиберальным силам. Тогда как в ЕС популизм взывает обеспокоенность, в демократизированной России он может привести к катастрофическим результатам.

Второй сценарий представляется менее удручающим, по мнению автора. В его рамках приход к власти нелиберальных сил удается предотвратить, на улицах Москвы, Владивостока и других городов пышным цветом расцветает либерализм. Россия превращается в демократической оазис посреди автократической Евразии.

С учетом того, что Москва на протяжении долгой истории настаивала на своем статусе сверхдержавы, либеральная и демократическая Россия будет с большей вероятностью вести себя так же, как и навязывающие всем свои ценности США. Так, либеральная Москва не сможет закрывать глаза на разнузданный авторитаризм на своем заднем дворе, вместо этого Россия превратится в гегемона, который с помощью военного превосходства будет защищать принципы свободы и прав человека — за счет интересов Запада.

В рамках такого гипотетического сценария после либеральной трансформации России судьба русскоговорящего населения в постсоветских государствах станет достаточным основанием для интервенции по всему региону, в том числе и в страны Прибалтики. Иными словами, построение либеральной России необязательно усмирит внешнеполитические амбиции Москвы, наоборот, Кремль может получить дополнительный заряд благодаря мессианскому мировоззрению и либеральному авантюризму.

И наконец, в рамках третьего, наиболее для Запада оптимистического, сценария в ходе либеральной трансформации кремлевские элиты будут полностью «европеизированы» до такой степени, что применение силы станет неприемлемым вариантов во внешней политике. И прежде недостижимая мечта о евроатлантическом союзе станет политической реальностью.

Однако при таком развитии событий неизбежным встанет вопрос о вступлении России в НАТО и ЕС, поскольку либерализированные граждане России спросят себя: если наши ценности находятся на одной волне, почему же Россия исключена из процесса принятия решений в Европе? Почему Россия только подстраивается под правила, а не активным образом устанавливает их для более эффективного управления «общим европейским домом»?

В этот самый момент перед Брюсселем встанет ключевой вопрос в истории европейской интеграции — прими Россию в качестве полноценного члена либерального общества, и на континенте установится длительный мир. Однако, считает автор, такой шаг приведет к значительным экономическим и социальным проблемам.

Для того чтобы поддерживать нестабильную экономику России на плаву, потребуются громадные средства, самому же ЕС угрожает наплыв высококвалифицированной рабочей силы из России, что еще больше расшатает общий рынок труда. Если же ЕС не примет с распростертыми объятиями либеральную и демократическую Россию, то чувство отчуждения и изолированность неизбежно породят в российской политике националистические силы.

Таким образом, все три сценария является поводом для беспокойства. Сама демократизация не разрешит большого числа давних проблем в отношениях между Западом и Россией. Во-первых, либерализированная Россия не превратит Европу в политический Диснейленд, во-вторых, при определенных условиях при либерализации на политическую арену могут выйти нелиберальные силы — как показывают примеры Польши и Венгрии.