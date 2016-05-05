Москва, 5 мая, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Именно котировки нефти сейчас играют главенствующую роль в жизни российской валюты. До очередного налогового периода еще далеко, что, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, снижает покупательную активность экспортеров, а продолжительные майские праздники в условиях резких колебаний нефти заставляют большинство инвесторов просто зафиксировать прибыль и выйти с рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

Читайте также: «Май — сложный месяц для нефти и рубля»

«Учитывая тот факт, что спрос на рубль последнее время только рос, быков по нему накопилось немало, так что и процесс фиксации прибыли может оказаться довольно масштабным. Кроме того, май — традиционное время падения российского рубля, отчасти из-за роста физического спроса на иностранную валюту в связи с приближающимся сезоном отпусков. Все это в совокупности при негативной динамике нефти может вернуть пару USD/RUB ближе в район 68,00», — полагает эксперт.

Читайте также: «Доллар окрепнет до 66 рублей»

Как сообщало ИА REGNUM, после праздников на торгах 4 мая рубль потерял позиции по отношению к доллару и евро. За доллар США давали 66,37 руб. (+2,7%). Евро стоил 76,16 руб. (+2,8%). Официальные курсы ЦБ РФ на 5 мая составляют 66,17 руб. за американскую валюту и 76,05 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 184 и 275 копеек соответственно.