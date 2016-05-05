Хабаровск, 5 мая, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Хабаровске Дальневосточный окружной военный суд 5 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководства «Дальспецстроя» и экс-спикера Хабаровской краевой думы Виктора Чудова о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный», сообщает РСН.

federalspace.ru Космодром «Восточный»

Потерпевшими по делу признаны признаны предприятия «Дальспецстрой» при Спецстрое России и госкорпорация «Роскосмос». Уточняется, что заседание пройдет в закрытом режиме — в материалах дела есть сведения, составляющие гостайну.

Гособвинение поручено нескольким государственным обвинителям, защищают четырех подсудимых семь адвокатов. На скамье подсудимых находятся бывший начальник «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, бывший главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин и экс-спикер думы Виктор Чудов.

Ущерб государству при строительстве космодрома Восточный в Амурской области составил 5,2 млрд рублей. Ранее было завершено расследование уголовного дела.