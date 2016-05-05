Новосибирск, 5 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Ко Дню Победы региональное отделение КПРФ разместило по городу Новосибирску несколько десятков поздравительных баннеров с портретом Иосифа Сталина. На щитах с его портретом сделана надпись «С Днем Победы!». По мнению новосибирских коммунистов, таким образом восстанавливается историческая справедливость.

Новосибирской региональное отделение КПРФ Новосибирцев с Днем Победы поздравляет Иосиф Сталин

«Процесс изменения отношения к Сталину в российском обществе уже давно отмечен наблюдателями. Так, в прошлом году к 70-летию Победы на стене новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» появился портрет генералиссимуса. То, что коммунистическая партия сегодня восстанавливает историческую справедливость, положительно воспринимается участниками Великой Отечественной войны», — сказано на сайте новосибирского КПРФ.

«Иосиф Сталин был руководителем нашей страны в столь тяжелый для нее момент, и достойно справлялся с этим. Помню, как мне отказывали в отправке на фронт, потому что я родился в Германии. Кому-то показалось, что я могу быть неблагонадежным. Написал два письма Сталину — подействовало, когда началась Курская битва, меня наконец-то отправили на фронт, заместителем штурмана полка. Так что нам повезло, что у нас был такой руководитель, как Сталин», — приводит обком партии воспоминания участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического труда Виктора Козлова.

Такая инициатива вызвала недоумение и даже возмущение у некоторых новосибирцев. Они активно обсуждают эту тему в социальных сетях. Так, директор рекламной группы «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин на своей странице в Facebook написал, что на пути от дома до офиса встретил четыре таких щита и ему это совсем не понравилось. «День Победы для многих из нас — это святой и глубоко личный праздник. Но поздравить с Днем Победы портретом Сталина значит плюнуть на могилы миллионов погибших, оскорбить нашу память об этой жестокой и страшной войне», — считает Флюрин.

Новосибирский активист Тимур Ханов предложил тем, кто не согласен с установкой баннеров, написать письма в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием убрать портрет Сталина с улиц Новосибирска. Как заявил Ханов ИА REGNUM, в новосибирском обществе идут сейчас жаркие споры. «Споры и о том, надо ли обращаться к Локтю, и о том, как к нему обращаться — как к мэру или как к коммунисту. Новосибирцы высказываются и о роли Сталина, и на тему «не мешайте мэру», — отметил Тимур Ханов.

Доктор исторических наук Виктор Козодой к инициативе регионального отделения КПРФ относится спокойно. «Мотивация у них была такая, что Сталин во время войны был Верховным Главнокомандующим. С исторической точки зрения здесь ничего такого нет. Возмущение же новосибирцев — это вопрос больше политический, а не исторический. Происходит некая накладка исторического события, о котором говорят коммунисты, и личности Сталина, о которой упоминают оппоненты. Проходит такое визуальное когнитивное наложение одного явления на другое. Не более того», — сказал Виктор Козодой, комментируя разногласия в новосибирском обществе на фоне щитов с портретом Сталина.

При этом историк подчеркивает, что о заслугах и победах Сталина тоже не стоит забывать. «Как бы я не относился к этому политическому деятелю в целом, это — наша история и мы ее не должны переписывать, а должны воспринимать ее такой, какая она есть со всеми героическими и трагическими поступками. Даже, если я к Иосифу Сталину не испытываю каких-то теплых чувств, то это не является основанием снимать с него определенные заслуги и победы. Тем более, что здесь привязка идет к конкретному историческому событию, к годовщине окончания войны. Вот представители КПРФ так считают и это их право. Право других — возмущаться по этому поводу», — отметил Козодой.