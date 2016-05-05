Москва, 5 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут после снижения накануне, баррель Brent вновь превысил отметку в $45, свидетельствуют данные торгов 5 мая.

neftegazmontazh.com Нефтяные вышки

По состоянию на 8:02 мск нефть марки котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,553% до $45,22 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется по $44,59 за баррель (+2,108%).

Напомним, на вечерних торгах 2 мая нефть начала дешеветь: баррель Brent опустился до $45,9, WTI упала до $44,7 за баррель. 3 мая баррель Brent опустился ниже отметки в $45.

Падение произошло на фоне сообщения об увеличении на 1,5% добычи нефтедобывающими странами в апреле 2016 года.