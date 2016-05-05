Южно-Сахалинск, 5 мая, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В Росрыболовстве готовится приказ, который упростит жителям Сахалина и Курильских островов доступ к промыслу рыбы в прибрежной зоне, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рыбак

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна будут внесены изменения, которые увеличат объем прилова с 2 до 10 процентов и определят типы судов и орудий лова, разрешенные к применению в прибрежной зоне.

Так, для промысла в шестимильной зоне можно будет использовать суда и лодки длиной до 24 метров.

Новые правила рыбного промысла позволят снабжать население региона свежими морепродуктами по доступной по цене, трудоустроить граждан и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в области.

Как уточнил губернатор области Олег Кожемяко, в течение мая необходимо организовать места продажи добытых ресурсов, разработать систему регистрации предпринимателей и механизмы поддержки для них.

«Это позволит сахалинцам и курильчанам уже в июне начать промысел в шестимильной зоне по новым правилам и в полной мере воспользоваться ресурсами, сосредоточенными у берегов наших островов», — подвел итог губернатор.

Напомним, в правительстве региона намерены упросить доступ к добыче водных биологических ресурсов в прибрежной шестимильной зоне для рыбаков-частников и мелких компаний, промысел для которых которые в настоящее время ограничен рядом административных барьеров. В то же время крупные рыбопромышленные предприятия не проявляют интереса к ресурсам прибрежной зоны из-за отсутствия рентабельности такого промысла.