Оттава, 5 мая, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Власти канадской нефтяной провинции Альберта, где с 1 мая бушуют природные пожары, ввели режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщили в правительстве региона.

quotesgram.com Лесной пожар

«Общественная безопасность остается нашим ключевым приоритетом, пожарные прикладывают все усилия для снижения угрозы имуществу и инфраструктуре», — отмечается в сообщении.

Известно, что лесной пожар подбирается к городу Форт МакМюррей, из-за чего все местное население — 80 000 человек — было эвакуировано. Власти города убедительно просят жильцов не пытаться вернуться в свои дома.

Отмечается, что в ликвидации ЧП задействованы уже более 250 пожарных. Кроме того, в зону стихийного бедствия направлены военные, а также самолеты и вертолеты ВВС.

Из-за «разгула стихии» энергетическая компания Enbridge начала процедуру частичной приостановки работы своих нефтепроводов.