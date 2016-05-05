Вашингтон, 5 мая, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Американские ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики проанализировали сценарии появления планеты Х в Солнечной системе. Результаты исследования были опубликованы в Astrophysical Journal Letters, сообщает Science Daily.

astronomy.ucoz.lv Планета X

Методами компьютерного моделирования учёные рассмотрели несколько гипотез происхождения планеты Х. Первая из них состоит в том, что двигавшаяся мимо Солнечной системы звезда своим притяжением отодвинула орбиту планеты Х дальше от Солнца. Вероятность такого сценария исследователи посчитали равной 10%.

Вторая гипотеза, предполагающая захват Солнечной системой свободной планеты, пролетавшей мимо, правдопобна по оценке ученых только на 2%.

Напомним, что планета Х вращается вокруг Солнца по орбите, расположенной рядом с орбитой Плутона. Данная планета была обнаружена в начале 2016 года астрофизиками Калифорнийского технологического института.