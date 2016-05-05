Магадан, 5 мая, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Более половины жителей Магадана считают, что городу нужен Вечный огонь, который будет гореть постоянно как дань памяти участникам Великой Отечественной войны. Около трети магаданцев считают, что обеспечить бесперебойную работу устройства в условиях сурового климата невозможно, таковы промежуточные результаты социологического опроса, размещенного на сайте ИА MagadanMedia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

В преддверии Дня Победы в одноименном сквере областного центра будет установлен Вечный огонь, однако конструкция будет работать совсем недолго, с 10:00 до 14:00 8 мая и с 10:00 до 17:00 9 мая.

Жители региона могут выразить свое мнение о том, необходим ли Магадану Вечный огонь, работающий непрерывно. Опрос стартовал 29 апреля, к 5 мая 57% участников опроса поддержали идею установки в городе Вечного огня, который будет гореть на протяжении всего года. 27% респондентов выразили сомнение, что в условиях климата Колымы будет обеспечена бесперебойная работа мемориала. 14% магаданцев высказались против установки Вечного огня, и лишь 1% опрошенных отметил, что им «все равно».