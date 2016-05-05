Москва, 5 мая, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Воздушное пространство Московского авиаузла в четверг и в субботу (5 и 7 мая) частично закроют с 9:50 до 11:40 из-за репетиции предстоящего Парада Победы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».

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«5 мая и 7 мая с 09:50 до 11:40 в связи с репетициями воздушной части Парада Победы, которые пройдут непосредственно над Москвой, будет частично (в установленных границах) закрыто воздушное пространство Московского авиаузла», — сказал источник.

В пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» также добавили, что 9 мая во время проведения Парада Победы на Красной площади воздушное пространство над Москвой также будет закрываться.

По словам источника, ограничения, которые будут введены в вышеуказанные дни, коснутся также таких аэропортов, как «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» а также «Остафьево».