Москва, 5 мая, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей страничке в Facebook прокомментировала заявление автора фильма «Би-би-си» о расследовании причин крушения малайзийского Boeing в Донбассе об отказе министерства от интервью.

osce.org Обломки на месте крушения Boeing MH17

По ее словам, журналисты «Би-би-си» — частые гости пресс-центра МИД РФ, и именно с журналистами этого британского СМИ часто записывались интервью по завершении официальных брифингов, причем на любые темы. Однако вопросов о расследовании причин крушения малайзийского Boeing в контексте подготовки фильма ни разу не задавалось, подчеркнула Захарова.

Тревожным фактом она назвала то, что в «Би-Би-Си» — на редкость забюрократизированной структуре — «левая рука не знает, чем занимается правая». Захарова описала случай из практики общения с представителями «Би-Би-Си», когда, два года назад, глава МИД РФ Сергей Лавров с готовностью отреагировал на их просьбу об интервью, а «Би-Би-Си» на протяжении пяти часов не могли ответить ни да, ни нет.

Представитель МИД РФ выразила надежду, что представители британского СМИ найдут в себе силы побороть внутреннюю бюрократию или просто познакомятся друг с другом — ведь если бы автор фильма о сбитом в Донбассе самолете знал о существовании и задачах московского бюро «Би-Би-Си», то «подготовленный им фильм учитывал бы более широкий спектр мнений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта журналисты из Bellingcat представили выводы своего расследования на сайте своей организации.

Группа опубликовала несколько снимков, которые якобы доказывают, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», при помощи которого, предположительно, был сбит малайзийский Boeing, перемещался в составе конвоя по территории, подконтрольной донецким и луганским ополченцам.

Напомним, малайзийский Boeing 777 был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек.