Вашингтон, 5 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Американские ученые из нью-йоркского университета Рокфеллера смогли поддерживать жизнь эмбриона человека в искусственных условиях в течение 13 дней, сообщает журнал The Nature.

medicalopedia.org Шестнадцатый день беременности

Такой результат на 4 дня больше предыдущего рекорда длительностью в 9 дней. Эксперимент пришлось прекратить, так как в США запрещены эксперименты над человеческими эмбрионами старше 14 дней.

Однако, исследователи считают, что вполне возможно поддерживать жизнь человеческого эмбриона в искусственных условиях и дольше 14 дней, хотя это поставит новые технологические вопросы, так как более старшие эмбрионы нуждаются в неизвестных ученым гормонах и питательных веществах.

Кроме того, в ходе эксперимента получена новая информация о раннем периоде развития человека и некоторых причинах неудачных беременностей. Также обнаружена группа клеток, появляющаяся на 10 дне развития и исчезающая на 12-м.

Авторы эксперимента полагают, что им удастся раскрыть тайны зарождения человеческой жизни в утробе матери и внести весомый вклад в дело искусственного оплодотворения. До сих пор около 50% искусственно имплантированных женщинам эмбрионов не выживают.