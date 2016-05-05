Брюссель, 5 мая, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Главнокомандующий НАТО в Евросоюзе генерал Кертис Скапаротти, который сменил на этом посту своего предшественника Филипа Бридлава, заявил, что альянс должен быть готов противостоять российской угрозе, передают «Вести».

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Скапаротти на церемонии своего вступления на должность главы НАТО, прошедшей в Брюсселе, произнёс речь, обозначив несколько угроз, на которые придётся отвечать альянсу. Одним из факторов он назвал Россию, «которая считает себя мировой державой и стремится это продемонстрировать».

По его словам, в ЕС должны быть готовы отразить возможную угрозу «со стороны возрождающейся России», если военно-политического сдерживания окажется недостаточно: «Альянсу необходимо повышать уровень готовности к такому противостоянию». Среди других угрожающих факторов новый главнокомандующий назвал терроризм и мигрантов.

Стоит отметить, что на этой же церемонии выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс «вступил в эпоху неопределённости, но при этом старые проблемы никуда не исчезли». Тем не менее, НАТО готово к новым вызовам, добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая Бридлав заявил, что Россия не приняла протянутую руку партнёрства, но выбрала путь воинственности. Он отметил, что Вашингтон уделяет этому слишком мало внимания с учетом «угрозы», исходящей от России.